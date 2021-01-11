Kovid-19 tedbirleri yufkacıların işini arttırdı - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri yufkacıların işini arttırdı

11.01.2021 15:19
Kovid-19 tedbirleri yufkacıların işini arttırdı, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kadınların bir araya gelip yufka yapamaması, kadın girişimcinin satışlarını artırdı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kadınların bir araya gelip yufka yapamaması, kadın girişimcinin satışlarını artırdı.

İlçede yufka ekmek ve gözleme üretimi yapan Fatma Bulanık, AA muhabirine, kısıtlama dönemlerinde işlerinde artış olduğunu ve çalışanlarına da sürekli iş verebildiğini söyledi.

İş yerini 4 ay önce açtığını dile getiren Bulanık, şöyle konuştu:

"Burada 4 kadına daha iş veriyorum. Evlerde toplanıp yufka ekmek yapılmadığı için bizim işlerde artış oldu. Bizim yaptığımız ekmekler somun ekmeklere göre daha dayanıklı olduğu için yaklaşık birkaç ay sulayıp yiyebilirsiniz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Siparişlerimiz devam ediyor. Kovid-19 sürecinde de evlere paket servis yapmaya devam edeceğiz."

Müşterilerden Ömer Faruk Güzel ise koronavirüs kısıtlamalarında yufka ekmek ihtiyaçlarını güvenilir yerlerden temin ettiklerini ifade etti.

Kırşehir, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri yufkacıların işini arttırdı - Son Dakika


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