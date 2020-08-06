Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak koronavirüs tedbirleri denetimi Nevşehir'de başladı.

İl protokolü ve ekipler, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel koordinatörlüğünde Hükümet Konağı önünde bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Vali Becel, salgınla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve rehberlik amacıyla denetimlere başlanıldığını belirtti.

Görevli personellere, vatandaşlara karşı nazik uyarılarda bulunma tavsiyesinde bulunan Becel, "Dünya uzun bir zamandır koronavirüs ile mücadele çalışması yürütüyor. Özellikle bayramdan sonra tehdidin geçmediğini, kurallara riayet edildiği takdirde virüsle mücadele noktasında başarı sağlamak gayesiyle denetim yapılacak. Komisyonlarımız iş yerlerinde kurallara uyulmasıyla ilgili rehberlik de yapacak. Amacımız kimseyi incitmek değil, insanların tehlikenin farkına varmasını sağlamaktır." dedi.

Vali Becel, beraberinde Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ile birlikte taksi durakları, kafe ve çeşitli iş yerlerini denetleyerek, esnafa salgınla ilgili dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı.

Denetim kapsamında, polis araçlarından anons yapılarak vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.