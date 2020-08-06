Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştiriliyor.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaparak, sürücü ve yolcuları sosyal mesafe ve maske takmaları için uyardı.

Araçlardan megafonla, "Tehlike henüz geçmedi. Lütfen temizlik, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edelim" diye uyarıda bulunan polis, bilgilendirici broşür de dağıttı.

Denetime Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da katıldı.

Dağlı, denetimlerde gerçekten kurallara uyanların yanı sıra kuralları göz ardı eden esnafın da bulunduğunu belirterek, "Özellikle sosyal mesafe kuralları ile ilgili etiketlerin yapıştırılmadığı, içeride kaç kişi bulunması gerektiğine dair uyarıların bulunmadığı, dezenfektanların eksik olduğunu gözlemledik. Genel olarak baktığımızda ise kurallara uyan esnafımızın çoğunlukta olduğunu gördük." dedi.

Denetimlerin amacının ceza yazmak değil, vatandaşları uyarmak olduğunu dile getiren Dağlı, kurallara uymamakta direnen şahıs ve işletmelere cezai işlem uygulamaktan kaçınılmayacağını vurguladı.

SİNOP

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Boyabat ilçe merkezi ve bağlı köylerinde iş yerleri ve sosyal alanlarda koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

6 Ağustos 2020 perşembe günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun genelgesi doğrultusunda tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Boyabat ilçesinde de Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.