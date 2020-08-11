Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, İl Salgın Denetim Merkezinin kurulduğu pilot il Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta yapıldı.

İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesiyle faaliyetine başlayan İl Salgın Denetim Merkezi'nin kurulduğu pilot il Kırıkkale'de, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve denetim ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

Kırıkkale Merkez Menderes Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Sezer, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak esnafı uyardı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 kişilik pandemi ekibiyle eş zamanlı olarak denetim ve uyarma amaçlı ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Denetim ekiplerinin gün boyu vatandaşları, esnafları, düğün salonları, kafeteryalar, toplu taşıma araçları gibi yerleri titiz bir şekilde denetlediklerini anlatan Sezer, "Bir haftada Kırıkkale'de bulunan 8 bin iş yerini denetledik. Yapılan denetimler esnasında vatandaşların yüzde 98 oranında kurallara uydukları görüldü." dedi.