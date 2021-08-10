Kovid-19 tedbirlerine uyan 61 yaşındaki engelli, aşı duyarlılığıyla örnek oluyor - Son Dakika

Sakarya'da bedensel engelli olmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırarak tedbirlere sıkı sıkı uyan Hamza Germiyan, toplum sağlığı için gösterdiği duyarlılıkla herkese örnek oluyor.

Serdivan ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Hamza Germiyan, salgın sürecinin başlangıcından bu yana maske, mesafe ve hijyen kuralları gereği sosyal yaşantısında tedbirlere harfiyen uydu.

Kalabalık ortamlara girmeyen, evinde toplu şekilde misafir ağırlamayan ve aşılarının tamamını yaptıran Germiyan, yaptığı fedakarlığın ve gösterdiği duyarlılığın toplum sağlığını koruma adına vatandaşlara örnek olmasını umut ediyor.

"Neden korkup da aşı olmuyorlar hayret ediyorum"

Hamza Germiyan, AA muhabirine, 3. doz aşısını yaptırdığını, korkacak bir şey olmadığı için herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Şimdiye kadar hastalığa yakalanmadığını anlatan Germiyan, "Neden korkup da aşı olmuyorlar hayret ediyorum. Herkese tavsiyem, bir an önce herkes aşısını olsun ve Türkiye bu dertten kurtulsun." dedi.

Germiyan, her gün vefat haberlerinin geldiğini, cenazelerin kalktığını anımsatarak, "Kendimizi düşünmüyorsak bile başkasını düşünmemiz lazım. Bu duygularla aşı oldum. Şimdiye kadar da faydasını gördüm." diye konuştu.

Tüm yetkililerin aşı olma konusunda vatandaşlara çok fazla çağrıda bulunduğunu aktaran Germiyan, "23 milyon aşı olmayan vatandaş varmış, yazık günah. Engelli olduğum halde zorluklara katlanarak aşı olmaya geldim. Rica ediyorum ve yalvarıyorum; herkes gelsin aşısını olsun." ifadesini kullandı.

"Bu duyarlılığının, tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum"

Aile hekimi Ayşe Nurgün Doğru da Germiyan'ın her konuda olduğu gibi özellikle aşı konusunda da duyarlılık gösterdiğini dile getirdi.

Engelli olmasına rağmen Germiyan'ın aşılarını aksatmadığına dikkati çeken Doğru, "Devamlı benimle irtibat kurarak aşılarını yaptırdı. Bu duyarlılığının, tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum." dedi.

Doğru, bulaş hastalıkların koruyucu yönteminin aşı olduğunu vurgulayarak, "Aşı hem kişinin kendisini korur hem de toplumu tehdit altından çıkartır. Yıllardır bunu bebeklik ve çocukluk çağı aşılarında görüyoruz. Birçok hastalık bu sayede önlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı yaptırarak virüsün yok edilebileceğinin altını çizen Doğru, şunları kaydetti:

"Böylelikle hastalığın başkalarına yayılmasını önleyebiliriz. Başka insanların da sebebi olmaktan kaçınmış oluruz. Türk halkından rica ediyorum; tereddüt etmeyin, aşı karşıtı olmayın, hiçbir şekilde korkmayın. Bizler aşılanıyoruz ve bunun pozitif yönlerini de görüyoruz."