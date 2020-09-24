Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası uygulandı - Son Dakika

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde ekipler vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Polis ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5 kişiye toplam 4 bin 500 lira ceza yazdı.

Denetimlere Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.