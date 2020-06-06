Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 5 bin 820 idari işlem uygulandı - Son Dakika

Yurt genelinde dün yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden iş yerleri ve kişilere toplam 5 bin 820 idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekiplerince, dün 81 ilde berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezi, pazar yeri, kahvehane, kıraathane, hamam, sauna, jakuzi, buhar odası, kaplıca, kapalı yüzme havuzu, lokanta, restoran, kafe, spor merkezi, sahil kenarı, park, piknik alanı, mesire yeri, konaklama tesisi, cami, taksi durağı taksi, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarına yönelik 180 bin 671 noktada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde, tedbirleri ihlal ettikleri belirlenen 1140 iş yeri ile 4 bin 680 kişi hakkında idari işlem yapıldı.