Kovid-19 tedbirlerine yönelik 6-13 Kasım'daki denetimlerde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi.
15.11.2020 10:05
Kovid-19 tedbirlerine yönelik 6-13 Kasım'daki denetimlerde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi.
Kovid-19 tedbirlerine yönelik 6-13 Kasım'daki denetimlerde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi.
Kasım, Taksi, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kovid-19 tedbirlerine yönelik 6-13 Kasım'daki denetimlerde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi. - Son Dakika
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