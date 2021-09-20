Üye Girişi
Kovid-19 tedbirlerini artıran Erzurum Teknik Üniversitesi, eğitimin başlayacağı günü bekliyor - Son Dakika

Kovid-19 tedbirlerini artıran Erzurum Teknik Üniversitesi, eğitimin başlayacağı günü bekliyor

20.09.2021 17:35
Kovid-19 tedbirlerini artıran Erzurum Teknik Üniversitesi, eğitimin başlayacağı günü bekliyor, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi, 27 Eylül itibarıyla başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde Kovid-19 tedbirlerinin artırıldığını bildirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi, 27 Eylül itibarıyla başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde Kovid-19 tedbirlerinin artırıldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uzun bir aradan sonra tekrar başlayacak yüz yüze eğitim için hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda öğrenci ve personelin sıklıkla kullandığı alanlar, salgın tedbirlerini artırma suretiyle dezenfekte ediliyor.

Yakutiye Belediyesi ekiplerinin desteğiyle söz konusu üniversitenin derslik, laboratuvar, kütüphane, kantin, yemekhane ve dinlenme salonlar gibi toplu kullanım alanları dezenfekte edilerek insan sağlığına uygun hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sağlık Bakanlığının ortak kararı ile üniversitelerde yüz yüze eğitime geçildiğini anımsattı.

Üniversite olarak bu kararı uygulamak için hazırlıkları yerine getirdiklerini ifade eden Küçükuğurlu, şunlar kaydetti:

"Tüm programlarda yer alan derslerin yüzde 40'ı uzaktan, yüzde 60'ı ise yüz yüze eğitim sürdürecek. Bu karar öğrenciler için daha güvenli eğitimi sağlayacak ve eğitim teknolojilerine adaptasyonu artıracak. Önlemler dönem içinde de devam edecek. Öğrencilerimizle akademik ve idari personelin sürekli kullandığı alanlar düzenli olarak dezenfekte edilecek ve bunların üniteleri bulunacak. HES kodu ile öğrenci ve öğretim üyelerinin sağlık bilgileri üniversite kimlik kartlarına tanımlanacak ve bu sayede kampüs içindeki girişlerde yığılma yaşanmadan içeri girişler sağlanacak. Kütüphanelerden alınan kitaplar da sterilizasyon ünitelerinde yaklaşık iki saat bekletildikten sonra raflara alınacak."

Erzurum Teknik Üniversitesi, Üniversite, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirlerini artıran Erzurum Teknik Üniversitesi, eğitimin başlayacağı günü bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti 17:31 Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi 17:28 İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti 17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
Şüphelendiren olay! Yalnız yaşayan doktor, pansiyondaki sandalyesinde oturur halde ölü bulundu 16:55 Şüphelendiren olay! Yalnız yaşayan doktor, pansiyondaki sandalyesinde oturur halde ölü bulundu 16:44 "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hakkında suç duyurusu bulunan şüpheli, TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde kurtuldu Rus milyarder 400 milyon dolarlık 'Mavi saray' olarak bilinen yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor 16:16 Rus milyarder 400 milyon dolarlık 'Mavi saray' olarak bilinen yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 15:56 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu 15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu

Son Dakika Haberleri
17:32 Son dakika! Altının kilogramı 489 bin 435 liraya çıktı
17:31 Tuzla'da lüks cip ile kamyonet bariyerlere girdi: 2 yaralı var
17:28 Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
17:27 İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi
17:26 Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor
17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
17:14 Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım
17:00 Güncel son dakika haberleri! Son dakika haberler! I20.09.2021I
16:54 Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz
16:37 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Tuzla'da lüks cip ile kamyonet bariyerlere girdi: 2 yaralı var Tuzla'da lüks cip ile kamyonet bariyerlere girdi: 2 yaralı var         
17:32
Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor         
17:29
Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor         
17:27
Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım         
17:14
Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz         
16:55
Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor         
16:38
Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi         
16:07
22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör e-Spor şirketini kurdu 22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör e-Spor şirketini kurdu         
15:54
Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Bayilerin Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti         
13:51
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 17:56:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kovid-19 tedbirlerini artıran Erzurum Teknik Üniversitesi, eğitimin başlayacağı günü bekliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement