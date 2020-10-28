Kovid-19 tedbirlerini protesto eden aşırı sağcı grup polisle çatıştı - Son Dakika

Kovid-19 tedbirlerini protesto eden aşırı sağcı grup polisle çatıştı

28.10.2020 05:09

Kovid-19 tedbirlerini protesto eden aşırı sağcı grup polisle çatıştı İtalya'da Kovid-19 kısıtlamalarına protestolar 5. gününe girdi.

Kovid-19 tedbirlerini protesto eden aşırı sağcı grup polisle çatıştı

ROMA - İtalya'da Kovid-19 kısıtlamalarına protestolar 5. gününe girdi. Başkent Roma'da aşırı sağcı grubun protestosuna polis müdahale etti.

Salı akşamı Roma'nın Popolo Meydanı'nda toplanan aşırı sağcı Forza Nuova militanları meydanı çevreleyen güvenlik güçlerine ses ve kağıt bombalar attı. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polisin müdahelesi sonrası ara sokaklara dağılan göstericiler çevredeki araçlara zarar verdi. Protestocular, polisin sokaklara girişini engellemek için çöp konteynerlarını ateşe verdi.

Gösterilerde 12 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik gösteriler perşembe günü Napoli'de gece sokağa çıkma yasağı ile başladı.

Gösteriler, Başbakan Giuseppe Conte'nin pazar gün açıkladığı yeni tedbirlerin ardından pazar akşamı 30'u aşkın kente yayıldı, çok sayıda gözaltılar yaşandı.

5 gündür süren ve şiddetli çatışmaların yaşandığı gösterilerin ardından İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese çarşamba günü 'ülkedeki asayiş ve güvenlik durumunu değerlendirmesi' başlığıyla Kamu Düzeni ve Güvenliği Ulusal Komitesi'ni toplayacak.

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın 27 Ekim'de açıkladığı verilere göre son 24 saatte 21 bin 994 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede toplam atkif Kovid-19 hastası sayısı 255 bin 90'a yükselirken salgının başından beri koronavirüse yakalanan kişi sayısı toplamda 564 bin 778'e ulaştı. Pandemi nedeniyle 37 bin 700 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 tedbirlerini protesto eden aşırı sağcı grup polisle çatıştı
Kovid-19 tedbirlerini protesto eden aşırı sağcı grup polisle çatıştı
Kovid-19 tedbirlerini protesto eden aşırı sağcı grup polisle çatıştı
Kovid-19 tedbirlerini protesto eden aşırı sağcı grup polisle çatıştı

Protesto, İtalya, Polis, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kovid-19 tedbirlerini protesto eden aşırı sağcı grup polisle çatıştı - Son Dakika

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