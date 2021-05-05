Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştıran Tanzanya, Hindistan'a uçuş seferlerini durdurdu - Son Dakika

Tanzanya'da hükümet, Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantının tespit edilmesi ve günlük vaka sayısının rekor seviyesine ulaşmasının ardından bu ülkeye uçuşları durdurduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'daki uçuşların bugün itibariyle durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19'un yeni varyantınlarının görüldüğü ülkelerden giriş yapan tüm yolcuların 14 gün boyunca karantinada kalacağı ve her yolcunun sadece son 72 saat içinde alınmış negatif test sonucuyla ülkeye girebileceği bildirildi.

Tanzanya, Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybetmesi sonrası Kovid-19 politikasını değiştirerek önlemleri artırmıştı.

Salgını hafife almakla eleştirilen Magufuli'nin ardından iş başına geçen Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan hükümeti, salgına karşı bir dizi yeni kısıtlama getirmişti.