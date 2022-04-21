Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği 10 Arap ülkesinde camilerde itikafa izin - Son Dakika
Üye Girişi

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği 10 Arap ülkesinde camilerde itikafa izin

21.04.2022 14:36
Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği 10 Arap ülkesinde camilerde itikafa izin

Arap dünyasında ramazan ayında Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte 10 ülke camilerde itikafa girilebileceğini duyurdu.

Arap dünyasında ramazan ayında Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte 10 ülke camilerde itikafa girilebileceğini duyurdu.

Mısır ise bu yıl da camilerde itikafa izin verilmeyeceğini açıkladı.

Arap ülkeleri, Kovid-19 önlemleriyle geçen iki yılın ardından bu sene tedbirlerin gevşetildiği bir ramazan geçiriyor.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, 22 Mart'ta, Kovid-19'la mücadele kapsamında iki yıllık kısıtlamanın ardından Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de bu sene ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetinin yapılabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın dünkü haberinde, itikaf için önceden kayıt yaptıran 4 bin kişinin Mescid-i Nebevi'de itikaf ibadetini gerçekleştirebileceği belirtildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeysi de dün yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Haram'da itikafa girecek kişiler için her türlü hizmetin sağlanacağını kaydederken, itikafa girebilecek kişi sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Ürdün, Kuveyt, Irak, Filistin, Sudan, Yemen, Moritanya, Lübnan ve Somali de Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek camilerde itikaf ibadetine izin verileceğini duyurdu.

Mısır'da camilerde itikafa izin çıkmadı

Mısır Vakıflar Bakanlığı ise Kovid-19 salgınıyla ilgili ülkede uygulanan önlemler çerçevesinde geçmiş iki yılda olduğu gibi bu yıl da camilerde itikafa girilemeyeceğini açıkladı.

Bazı Arap ülkeleri itikafa ilişkin açıklama yapmadı

Cezayir, Libya, Fas, Katar, Tunus, Suriye, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ise camide itikaf konusuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikaf günleri, bugün başlıyor.

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 gününde yapılıyor.

İtikaf ibadetinde asıl olanın camilerde yapılması olmakla birlikte salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarak kullanılan bir odasında ibadet şartlarının gözetilerek yapılabileceği tavsiye ediliyor.

YORUMLAR
500
Çin, Arap Birliği'ne Kovid-19 Tıbbi Yardımında Bulundu Çin, Arap Birliği'ne Kovid-19 Tıbbi Yardımında Bulundu

Togo Cumhuriyeti, Mescit, Mısır, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği 10 Arap ülkesinde camilerde itikafa izin - Son Dakika


Son Dakika
14:29 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:42:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği 10 Arap ülkesinde camilerde itikafa izin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement