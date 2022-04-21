Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği 10 Arap ülkesinde camilerde itikafa izin - Son Dakika

Arap dünyasında ramazan ayında Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte 10 ülke camilerde itikafa girilebileceğini duyurdu.

Mısır ise bu yıl da camilerde itikafa izin verilmeyeceğini açıkladı.

Arap ülkeleri, Kovid-19 önlemleriyle geçen iki yılın ardından bu sene tedbirlerin gevşetildiği bir ramazan geçiriyor.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, 22 Mart'ta, Kovid-19'la mücadele kapsamında iki yıllık kısıtlamanın ardından Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de bu sene ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetinin yapılabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın dünkü haberinde, itikaf için önceden kayıt yaptıran 4 bin kişinin Mescid-i Nebevi'de itikaf ibadetini gerçekleştirebileceği belirtildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeysi de dün yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Haram'da itikafa girecek kişiler için her türlü hizmetin sağlanacağını kaydederken, itikafa girebilecek kişi sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Ürdün, Kuveyt, Irak, Filistin, Sudan, Yemen, Moritanya, Lübnan ve Somali de Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek camilerde itikaf ibadetine izin verileceğini duyurdu.

Mısır'da camilerde itikafa izin çıkmadı

Mısır Vakıflar Bakanlığı ise Kovid-19 salgınıyla ilgili ülkede uygulanan önlemler çerçevesinde geçmiş iki yılda olduğu gibi bu yıl da camilerde itikafa girilemeyeceğini açıkladı.

Bazı Arap ülkeleri itikafa ilişkin açıklama yapmadı

Cezayir, Libya, Fas, Katar, Tunus, Suriye, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ise camide itikaf konusuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikaf günleri, bugün başlıyor.

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 gününde yapılıyor.

İtikaf ibadetinde asıl olanın camilerde yapılması olmakla birlikte salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarak kullanılan bir odasında ibadet şartlarının gözetilerek yapılabileceği tavsiye ediliyor.