Kovid-19 tedbirlerinin hafifletildiği Fas'ta "normalleşme" sevinci yaşanıyor - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kararının ardından halk, normal hayata dönmenin sevincini yaşıyor.

Fas hükümetinin 21 Haziran Pazar günü aldığı ticari faaliyetlerin başlaması, eğlence yerlerinin açılması, şehirler arası seyahat yasağının kaldırılması yönündeki kararları bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

Başkent Rabat'taki restoranını yeniden açan Ali Muhammed AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aydır kapalı olan kafe ve restoranların yeniden işe başlamasının kolay olmadığını söyledi.

Muhammed, insanların restoran ve kafelere gitme konusunda duyduğu endişeyi anladıklarını ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Rabat sahilleri de bugün top oynayan, yürüyüş ve spor yapanlarla doldu.

Sosyal medya kullanıcıları da yaptıkları paylaşımlarla normalleşme adımlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gazeteci Cilali Benhalime, sahilde top oynadığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Hayırlı sabahlar. Hayatımız geri geliyor." ifadesini kullandı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı İtimad Selam da uzun bir bekleyişin ardından hayatın normale dönmesini sevinçle karşıladıklarını aktardı.

Selam, vakaların artmaması için herkesin kişisel tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 216 kişi hayatını kaybetmiş, 11 bin 279 kişi de enfekte olmuştu.