Kovid-19 temaslısı Arjantin Devlet Başkanı "önleyici karantina" uyguluyor - Son Dakika

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in, Kovid-19'a yakalanan bir kişiyle yakın temaslı olduğu için başkanlık konutunda çalışmalarına devam edeceği açıklandı.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Gabriela Cerruti, Fernandez'in, Kovid-19'a yakalanan başkanlık konutu Olivos çalışanlarından biriyle yakın temaslı olduğunu duyurdu.

Cerruti, Fernandez'in programını değiştirdiğini, çalışmalarına Olivos'tan devam edeceğini ve semptom göstermediğini söyledi.

Daha önce Kovid-19'u atlatan Fernandez'in 3 doz aşı olduğunu hatırlatan Cerruti, Devlet Başkanının gündemiyle ilgilenmeye devam edeceğini ve gerek olmamasına rağmen Kovid-19 testi yaptıracağını sözlerine ekledi.

Ülkede geçerli karantina kurallarına göre, 3 doz Kovid-19 aşısı olan ve semptom göstermeyen yakın temaslı kişilerin sıkı karantina uygulama zorunluluğu bulunmuyor.

Halka açık etkinliklere ve büyük toplantılara katılamayan bu kişiler, sıkı karantina yerine, günlük semptomların kontrol edildiği, maske kullanımı ve bulundukları kapalı alanın havalandırılması gibi önlemlerin alındığı "önleyici karantina" uyguluyor.

Yeni karantina yönetmeliği Fernandez'in hafta sonuna kadar programında bulunan etkinliklere katılmasına engel olsa da gerekli gördüğü toplantıları yapmasına olanak sağlıyor.

Devlet Başkanı Fernandez, Nisan 2021'de Kovid-19'a yakalanmıştı.