Kovid-19 tespit edilen Saruhanlı Devlet Hastanesinin 14 personeli iyileşti - Son Dakika

Kovid-19 tespit edilen Saruhanlı Devlet Hastanesinin 14 personeli iyileşti

Manisa'da, Saruhanlı Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 14 personelin, tedavilerinin ardından iyileştikleri belirtildi.

Manisa'da, Saruhanlı Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 14 personelin, tedavilerinin ardından iyileştikleri belirtildi. Saruhanlı Devlet Hastanesinde 25 Mayıs'ta yapılan testleri pozitif çıkan 14 personelin hastane ve evlerinde devam eden tedavi süreçleri tamamlandı. Son yapılan testlerinden negatif sonuç alınmasıyla iyileşen tüm personelin, 14 günlük evde izolasyon sürecinin ardından görevlerine başlayacakları bildirildi. Öte yandan pozitif vakalar nedeniyle 25 Mayıs'ta acil dışında hasta kabulü durdurulan hastanenin 29 Mayıs'tan bu yana hasta kabul ettiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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