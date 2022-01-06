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Kovid-19 tespiti için eğitilen 2 köpek, Boston'da okullarda görev yapacak - Son Dakika

Kovid-19 tespiti için eğitilen 2 köpek, Boston'da okullarda görev yapacak

06.01.2022 23:36
Kovid-19 tespiti için eğitilen 2 köpek, Boston'da okullarda görev yapacak

NEW ABD'nin Boston şehrinde, Kovid-19'a yakalanmış kişilere özgü kokuyu algılamak üzere eğitilen iki polis köpeğinin bazı okullarda görev yapacağı belirtildi.

NEW ABD'nin Boston şehrinde, Kovid-19'a yakalanmış kişilere özgü kokuyu algılamak üzere eğitilen iki polis köpeğinin bazı okullarda görev yapacağı belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Labrador ve Golden Lab cinsi iki köpek, bir adli tıp enstitüsü tarafından virüsün kokusunu algılayacak şekilde eğitildi.

Bristol Polis Departmanından Kaptan Paul Douglas, köpeklerin, Kovid-19'un Omicron, Delta dahil tüm varyantlarını tespit edebileceğini belirtti.

Fairhaven Okul Müdürü Tara Kohler, köpeklerin okuldaki varlığının öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacağını, aynı zamanda da yönetimin salgın riskini azaltmak için her yolu denediğini göstereceğini ifade etti.

"Kovid-19 avcısı" iki köpeğin, Bristol bölgesindeki Freetown, Lakeville ve Norton okullarında görev yapacağı belirtildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Adli Tıp, Polis, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kovid-19 tespiti için eğitilen 2 köpek, Boston'da okullarda görev yapacak - Son Dakika
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