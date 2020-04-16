Kovid-19 test laboratuvarında kesintisiz mesai - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) moleküler tanı testlerini yapmak için yetkilendirilen merkezlerden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesinin moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı, 24 saat kesintisiz faaliyet göstererek günde ortalama 300 testi sonuçlandırıyor.

Alanında uzman iki öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi ve 15 teknisyenin görev yaptığı laboratuvar, kurulduğundan bu yana en yoğun dönemini yaşıyor.

Çalışanların kişisel koruyucu ekipmanlar ve iyi laboratuvar uygulamaları altında görev yaptığı laboratuvarda, Manisa ve 17 ilçesinden gelen günlük 300 numune 3'er saat aralıklarla analiz edilerek çıkan sonuçlar ilgili sağlık kuruluşlarıyla paylaşılıyor.

MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa ve ilçelerinden gelen örnekleri durmaksızın Kovid-19 polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testine tabi tuttuklarını, hızlı ve doğru tanıyla tedavi sürecini desteklediklerini bildirdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural da Manisa'da Kovid-19 testleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tek laboratuvar olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Günlük ortalama 300 civarında test yapıyoruz, bunların sonuçlarını da günü gününe yetiştiriyoruz. İhtiyaç halinde günlük test sayısını 500'e çıkarma imkanımız var. 4 PCR cihazında Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalındaki öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve teknisyenlerimiz aracılığıyla 24 saat vardiyalı olacak şekilde yoğun bir mesai yapıyoruz. Sonuçlar yaklaşık 3 saat içinde çıkıyor, sonuçlar belli oldukça ilgili kliniklerle paylaşıyoruz."

Vural, laboratuvarda fedakarca çalışarak yoğun mesai harcayan görevlilere teşekkür etti.