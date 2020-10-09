Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık yoğun bakıma alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı. Kovid-19'a yakalanan Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürülüyor. Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.

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