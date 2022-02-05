Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kovid-19 testi pozitif çıkan Emine Erdoğan: 'Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz' - Son Dakika