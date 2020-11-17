Ryan Babel Hollanda'da kalacak - Son Dakika

Ryan Babel Hollanda'da kalacak

17.11.2020 12:55
Ryan Babel Hollanda'da kalacak, System.String[]

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi ve Hollanda'da kaldı.

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi ve Hollanda'da kaldı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, korona virüs testi sonucu pozitif çıkan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in Polonya maçı kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda'da kalacağı duyuruldu. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçı için Polonya'ya gidecek kafilede 22 futbolcunun yer alacağı belirtildi.

(İHA)

Ryan Babel Hollanda'da kalacak
Ryan Babel Hollanda'da kalacak

Hollanda, Polonya, Babel, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ryan Babel Hollanda'da kalacak - Son Dakika Spor


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