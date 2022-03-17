Kovid-19 testi pozitif çıkan İrlanda Başbakanı, Biden ile katıldığı galadan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kovid-19 testi pozitif çıkan İrlanda Başbakanı, Biden ile katıldığı galadan ayrıldı

17.03.2022 05:40
Kovid-19 testi pozitif çıkan İrlanda Başbakanı, Biden ile katıldığı galadan ayrıldı

ABD Başkanı Joe Biden ile gün içinde Beyaz Saray'da görüşmesi planlanan ve Kongredeki St Patricks Günü etkinliğine katılacak olan İrlanda Başbakanı Michael Martin'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıkması sonucu, Biden ile birlikte katıldıkları galadan erken ayrıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile gün içinde Beyaz Saray'da görüşmesi planlanan ve Kongredeki St Patricks Günü etkinliğine katılacak olan İrlanda Başbakanı Michael Martin'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıkması sonucu, Biden ile birlikte katıldıkları galadan erken ayrıldığı bildirildi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Biden ve Martin, akşam saatlerinde Washington DC'de düzenlenen bir gala etkinliğine katıldı.

Martin, etkinlik esnasında Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi ve galadan erken ayrıldı.

Martin, Biden ile temas etmişti

Öte yandan Beyaz Saray yetkilileri, etkinlikte Martin'in, Biden ile temas ettiğini, ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberi kapsamında "yakın temaslı" sayılmadığını bildirdi.

CDC rehberine göre, bir kişinin yakın temaslı olarak nitelendirilmesi için virüs kapan kişi ile en az 15 dakika yakın temas halinde olması gerekiyor.

Martin'in sabah saatlerinde Biden ile Beyaz Saray'da görüşmesi, ardından iki liderin ABD Kongresinde düzenlenen St Patricks Günü etkinliklerine katılması planlanıyordu.

Akşam saatlerinde ise Biden ve eşi Jill Biden, Martin ve eşini Beyaz Saray'da ağırlayacaktı.

YORUMLAR
500
Beyaz Saray: Ukrayna'ya sağlanan yardımlar 'taarruz' değil 'savunma' amaçlı Beyaz Saray: Ukrayna'ya sağlanan yardımlar 'taarruz' değil 'savunma' amaçlı Fed'in tartışmalı ismi Raskin, Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı adaylığından çekildi Fed'in tartışmalı ismi Raskin, Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı adaylığından çekildi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Michael Martin, Beyaz Saray, İrlanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 testi pozitif çıkan İrlanda Başbakanı, Biden ile katıldığı galadan ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:11 Tek gol Burak Yılmaz'dan! Chelsea, deplasmanda Lille'i 2-1 yendi
01:08 Çeyrek final biletini garantiledi! Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi
01:06 Şaşırtan sonuçlar çıktı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti
00:48 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada birleşti
00:33 FED Başkanı Powell "Faiz artışı devam edecek" mesajı verdi
00:27 Bakan Koca, "büyük bir adım atıldı" sözleri ile duyurdu! Şiddetin önlenmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
00:14 "O bir savaş suçlusu" sözlerine Rusya'dan anında cevap geldi: Bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz
00:08 Büyük başarı! Burak Yılmaz, eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu
23:33 Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 05:48:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kovid-19 testi pozitif çıkan İrlanda Başbakanı, Biden ile katıldığı galadan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement