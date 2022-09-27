Başbakanlık kaynakları, Sanchez'in bazı Kovid-19 belirtilerini göstermesine rağmen genel olarak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Katalonya'daki etkinliğine gitmeyen Sanchez'in bu hafta mecliste yapılacak oylamalara da elektronik sistemle uzaktan katılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

İspanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kovid-19 olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez evden çalışıyor - Son Dakika

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