Kovid-19 olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez evden çalışıyor - Son Dakika
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Kovid-19 olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez evden çalışıyor

27.09.2022 15:50
Kovid-19 olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez evden çalışıyor

Kovid-19 testi pozitif çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, halka açık resmi programını iptal ederek evden çalışıyor.

Kovid-19 testi pozitif çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, halka açık resmi programını iptal ederek evden çalışıyor.

Sanchez'in 25 Eylül Pazar günü pozitif çıkan Kovid-19 testi, resmi programlarını etkilenmeye devam ediyor.

Lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Katalonya'daki etkinliğine gitmeyen Sanchez'in bu hafta mecliste yapılacak oylamalara da elektronik sistemle uzaktan katılacağı bildirildi.

Başbakanlık kaynakları, Sanchez'in bazı Kovid-19 belirtilerini göstermesine rağmen genel olarak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İspanya Başbakanı'nın 30 Eylül'de Alicante kentinde yapılacak Euromed devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılıp katılmayacağı sağlık durumuna göre belli olacak.

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Kaynak: AA

İspanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kovid-19 olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez evden çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kovid-19 olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez evden çalışıyor - Son Dakika
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