Üye Girişi
Kovid-19 testi pozitif çıkan şüpheli ölümlerin otopsisi, negatif basınçlı odalarda yapılıyor - Son Dakika

Kovid-19 testi pozitif çıkan şüpheli ölümlerin otopsisi, negatif basınçlı odalarda yapılıyor

29.06.2021 11:02
Kovid-19 testi pozitif çıkan şüpheli ölümlerin otopsisi, negatif basınçlı odalarda yapılıyor, System.String[]

Adli Tıp Kurumu'na (ATK) otopsi yapılmak üzere getirilen cenazelerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde otopsiler, bulaş riskini önlemek için negatif basınçlı odalarda yapılıyor.

Adli Tıp Kurumu'na (ATK) otopsi yapılmak üzere getirilen cenazelerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde otopsiler, bulaş riskini önlemek için negatif basınçlı odalarda yapılıyor.

Koronavirüsün dünyada etkisini göstermesiyle harekete geçen Adli Tıp Kurumu, virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk tarihten itibaren bir dizi önlem aldı.

Tüberküloz ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi bulaş riski çok yüksek hastalıklar taşıyan kişilerin otopsileri için 2019'da özel havalandırma sistemli oda kullanan kurum, vefat eden ancak vefat sebebinin yanında koronavirüs de taşıyan kişilerin otopsisi için mevcut salonu eklemeler yaparak iyileştirdi.

Bu kapsamda, havalandırma sisteminin gücünü artıran ve negatif basınç sistemi kuran ATK, aynı zamanda otopsi odasının ön ve arka kapısını dışarıdaki havayı içeriye, içerideki havayı ise dışarıya sızdırmayan özel kapılarla değiştirdi.

Odanın, morg birimine açılan tarafına ara bölüm kurarak, buraya da sızdırmaz kapı takan kurum, bu sayede otopsiye girecek görevlinin hazırlık ve otopsi bitiminde temizlik aşamasıyla, ihtiyaç duyulan bir aletin ara bölmeden alınması sırasında odada bulunan virüsün diğer bölümlere yayılmasına engel olmayı amaçladı.

Her otopsi öncesi ve sonrasında özel kimyasallarla dezenfekte edilen odaya görevliler özel kıyafetlerle giriyor. Ayrıca odanın kurum bahçesine bakan kapısının da içeriden açılması engellenerek, virüsün dışarıya taşınmasının önüne geçiliyor.

Yetkililer, alınan önlemlerin de etkisiyle otopsi yapan hiçbir görevlinin, cenaze kaynaklı bir koronavirüse yakalanmadığı bilgisini veriyor.

"Virüsler otopsi sırasında başka insanlara bulaşabiliyor"

Negatif basınçlı odada ilk kez AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ATK Morg İhtisas Dairesi Otopsi Şubesi Müdürü Erdoğan Kara, riskli hastalıklarda bu tür odaların özel olarak dizayn edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu odaların özellikle riskli kabul edilen otopsilerde havaya karışan hastalık yapıcı partiküllerin uzaklaştırılması, çalışan sağlığı ve virüsün yayılmasını önlemek için kullanıldığına işaret eden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıdan herhangi bir şekilde hava teması olmaması gerekiyor. Kapıların basınçlı ve sızdırmaz olması gerek. İçeri verilen bir basınç ve içerideki basıncı emici bir sistemimiz var. Odanın dışına verilen basınç her zaman içeriye verilen basınçtan daha fazla olduğu için içerideki mikrobun hava sirkülasyonu artırılarak hızlı bir şekilde dışarı atılmasını sağlıyor. İçeri giren kanallarla, dışarıya verilen hava kanallarında hepa filtre dediğimiz bu partikülleri tutan fitreler mevcut. CDC (ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi) 1 saat içinde 6-7 kez hava sirkülasyonu olmasını öneriyor, bizim sağladığımız sistemle 12-13 defa hava sirkülasyonu sağlanıyor."

Kara, hava yoluyla yayılan tüberküloz gibi hastalıklardaki otopsilerin bu tür ortamlarda yapılması gerektiğine işaret ederek, "Çünkü bunlar otopsi sırasında başka insanlara bulaşabiliyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölümcül potansiyeli yüksek virüs ve bakterilerin otopsileri burada yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Kişi vefat etse de vücudunda virüs bulundurabiliyor"

Kişi vefat etse de vücudunda virüs bulundurabildiğini vurgulayan Kara, "Çok yüksek miktarlarda bulundurmasa da özellikle ağız salgılarında hepsinde bulunur. Grip mikroplarının genel bulaşları el, ağız ve hava yoluyla olur. Ağız ve burundan çıkan salgılarının temas ettiği her yerde bu virüsler bulunuyor. Siz buna havaya karışacak bir etkide bulunursanız havaya karışıyor. Bu nedenle bu tür salonlara gereksinimimiz var." diye konuştu.

Kara, şu bilgileri verdi:

"Bu sistem yukarıdan verilen havanın aşağıdan daha güçlü şekilde emilerek, partiküllerin havaya karışmamasına yönelik yapılmış bir sistem. Her zaman için emiş gücü, üflenen havadan daha yüksek miktarda tutuluyor. Aynı zamanda ortamda sürekli taze hava bulunmasını sağlıyor. Maskemizi ve koruyucu ekipmanımızı kullanıyoruz. Bu otopsi odası 2019'un Kasım ayı gibi dizayn edilmişti. Kovid çıktıktan sonraki süreçte revize ettik, 2020 Haziran'da hızlı bir şekilde organize olarak 5 ilimizde negatif salonları tamamladık. Odaların seviyesini bir miktar daha yukarıya çıkardık. Kovid damlacık yoluyla bulaşabilen bir enfeksiyon. Otopsi salonları bizim açımızdan sadece Kovid ile riskli yerler haline gelmiş değil. Öldürücülüğü yüksek hastalıklarda otopsi işlemi her zaman riskli bir işlemdir."

Kovid-19'lu 180 otopsi

Morg İhtisas Dairesi Başkanı Murat Nihat Arslan ise koronavirüs vakalarının dünya geneline yayılmasıyla bilimsel araştırmalar yaptıklarını ve gerekli önlemleri aldıklarını, vakalar Türkiye'de ilk kez görüldüğünde, hazırlıklarını tamamlamış olduklarını ifade etti.

ATK'ya ulaşan şüpheli ölümlerde gerek görüldüğü takdirde önce Kovid-19 testi yaptıklarını, testin pozitif çıkması ve cenazeye otopsi yapılması gerektiğinde ise kurumun oluşturduğu özel negatif basınçlı odalarda koruyucu ekipman giyilerek bu işlemin yapıldığı anlatan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu ana kadar 280 civarında pozitif vaka geldi. Ölüm nedenini belirlemek için 180'ine otopsi yaptık. Türkiye'de kurumumuza adli vaka olarak gelen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan ilk cenazenin otopsisini Kurum Başkanımızın katılımı ile ben gerçekleştirdim. Biz de virüsü en başında tanımıyorduk, nasıl bulaşacağını bilmiyorduk o yüzden en sıkı önlemleri aldık. Otopsi işlemini genelde teknisyenlerimiz ile birlikte yaparız ancak virüs henüz yeni olduğu için hekimler olarak Kovid-19'lu otopsilere öncelikle bizler girdik."

Kovid-19 testi pozitif çıkan şüpheli ölümlerin otopsisi, negatif basınçlı odalarda yapılıyor
Kovid-19 testi pozitif çıkan şüpheli ölümlerin otopsisi, negatif basınçlı odalarda yapılıyor
Kovid-19 testi pozitif çıkan şüpheli ölümlerin otopsisi, negatif basınçlı odalarda yapılıyor
Kovid-19 testi pozitif çıkan şüpheli ölümlerin otopsisi, negatif basınçlı odalarda yapılıyor
Kovid-19 testi pozitif çıkan şüpheli ölümlerin otopsisi, negatif basınçlı odalarda yapılıyor

Adli Tıp Kurumu, Türkiye, Otopsi, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 testi pozitif çıkan şüpheli ölümlerin otopsisi, negatif basınçlı odalarda yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu 12:11 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı 11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor 11:11 Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı 10:54 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek 10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor 09:56 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor

Son Dakika Haberleri
12:21 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu
12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı         
12:17
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı         
11:20
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır         
10:54
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih         
10:35
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı         
09:14
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı         
16:17
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 12:56:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 testi pozitif çıkan şüpheli ölümlerin otopsisi, negatif basınçlı odalarda yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement