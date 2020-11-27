Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı
27.11.2020 13:55
Yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı.
Yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı.
Altunizade Acıbadem Hastanesinde tedavi gören tecrübeli teknik adamın, bugün yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Öte yandan bazı kulüpler, yayımladıkları mesajlarla, Vural'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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