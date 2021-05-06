Kovid-19 Tunus'ta 106, Lübnan'da 22 can daha aldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Tunus'ta 106, Lübnan'da 22 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ülkede 106 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1448 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Buna göre, Tunus'ta ölenlerin sayısı 11 bin 122'ye, virüse yakalananların sayısı da 315 bin 600'e yükseldi, enfekte olan 269 bin 653 kişi de iyileşti.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 22 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğünü, yapılan testlerin sonucunda 1012 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bugüne dek Kovid-19'dan toplam 7 bin 390 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, 530 bin 217 kişinin salgına yakalandığı, bunlardan 473 bin 112 kişinin iyileştiği ifade edildi.