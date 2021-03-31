Kovid-19'u ağır geçirenler Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan poliklinikte takip ediliyor - Son Dakika

Kovid-19'u ağır geçirenler Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan poliklinikte takip ediliyor

31.03.2021 13:25

Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan Kovid-19 Takip Polikliniği'nde, yoğun bakıma alınmış, entübe edilmiş, akciğerlerin yanı sıra nörolojik, fiziksel sorunlar gelişmiş, kalp ya da damarlarda hasar olmuş Kovid-19 hastaları, tedavilerinin ardından ilgili branş hekimlerce düzenli olarak kontrol ediliyor.

Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan Kovid-19 Takip Polikliniği'nde, yoğun bakıma alınmış, entübe edilmiş, akciğerlerin yanı sıra nörolojik, fiziksel sorunlar gelişmiş, kalp ya da damarlarda hasar olmuş Kovid-19 hastaları, tedavilerinin ardından ilgili branş hekimlerce düzenli olarak kontrol ediliyor.

Ankara Şehir Hastanesi İdari ve Eğitim Sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, AA muhabirine, Kovid-19'un üst solunum yollarında başlayan ancak tüm sistemleri etkileyen ve ölümcül sonuçlara yol açabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Kovid-19'un en çok akciğerlerde hasara yol açtığının altını çizen Karalezli, "Virüs, akciğerler dışında damar yapısını da etkileyerek, akciğer damarlarına ve beyne pıhtı atmasına neden olabiliyor. Ayrıca kalple ilgili birtakım sorunların ortaya çıkmasını tetikleyebiliyor, cildiye ile ilgili çeşitli bulgular da görülebiliyor." diye konuştu.

Karalezli, Kovid tedavisi sonrasında bu gibi nedenlere bağlı sorunlar açısından hastaların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Kimi hastaların Kovid-19'u ayakta atlatabilirken kimi hastaların yoğun bakım ihtiyacının olabildiğini belirten Karalezli, özellikle yoğun bakım koşullarındaki hastaların Kovid-19'a bağlı farklı sağlık sorunlarının gelişmesi açısından yüksek risk taşıdığını vurguladı.

"Takip süresi ilk 15 gün, sonrasında 1-3-6 ayda bir yapılıyor"

Prof. Dr. Karalezli, bu grup hastada kalp kasının zafiyeti olarak tanımlanan (miyopati) ve kalple ilgili diğer sorunlarla karşılaşıldığını, hastanın vücudunda içi kanla dolu lezyonlar görülebildiğini, parmak uçlarında dolaşım bozukluğuna bağlı renk değişikliği olabildiğini anlattı.

Akciğer tutulumu yüksek olan ve kalbiyle damarlarında hasar oluşan bu grup hastaların tedavi sonrasında yakın takibinin önemine işaret eden Karalezli, bunun için hastanelerinde Kovid-19 sonrası hastaların takip edildiği ayrı bir birim oluşturulduğunu anlattı. Karalezli, şu bilgileri verdi:

"Hastanemiz bünyesinde Göğüs Hastalıkları Kliğinin de içinde olduğu Kalp-Damar Hastanesi'nin bir alanı Kovid Takip Polikliniği'ne dönüştürüldü. Hastalar, burada göğüs hastalıkları, gereklilik halinde dahiliye, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, kardiyoloji ve psikiyatri anabilim dallarıyla tedavi sonrası takip kapsamında değerlendiriliyor.

Yoğun bakım ya da ağır akciğer tutulumu olan hastaları kliniklerinde takip eden hekim, hasta taburcu edilmeden önce Kovid Takip Polikliniği'ne hastanın kaydını yaptırıyor. Bu aşamadan sonra söz konusu hastaya randevu ayarlanıyor. Bu doğrultuda, hastalara taburcu edildikten 15 gün, daha sonra ise ayda bir olmak üzere randevu veriliyor ve hastaların gerekli tetkikleri yapılarak ilgili branş hekimlerince inceleniyor. Aylık takipler, hastanın durumuna göre 3-6 aya çıkarılabiliyor."

Karalezli, takip sürecinde hastaların oksijen seviyelerinin kontrol edildiğini, kalbin ultrasonla incelendiğini, efor testi, tomografi, akciğer filmi ve kan tahlilleri gibi gerekli görülen test ve tahlillerin yapıldığını söyledi.

"Evde yapabilecekleri fizik tedavi hareketleri gösteriliyor"

Kovid-19'u ağır geçiren hastalarda kortizon ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanıldığını aktaran Karalezli, uzun süre hareketsiz yatağa bağımlı olunmasının da etkisiyle vücutta kas kaybı geliştiğine dikkati çekti.

Karalezli, bu grup hastada en çok nörolojik bulgularla karşılaştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hastaların çoğu, yoğun nefes darlığı, halsizlik, yürümede zorluk yaşayabiliyor. Hastalara 6 dakika yürüme testi yapılarak hastanın belirlenen mesafeyi ne kadar süre içinde yürüyebildiğine bakılıyor, bu sırada oksijen seviyesinde düşme olup olmadığı inceleniyor ve kas gücünü ölçen testler yapılıyor. Ardından hastaya solunum fonksiyonları açısından test uygulanıyor. Bu değerlendirme sonucunda hastalar, solunum rehabilitasyonuna alınıyor."

Solunum rehabilitasyonunun, Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde ya da Fizik Tedavi Hastanesi'nde yapıldığını anlatan Karalezli, "Bu süreç gerektiğinde hastane koşullarında yatarak yapılabildiği gibi çevrimiçi uygulamalarla da hekim tarafından hastanın evde yapabileceği fizik tedavi hareketleri gösterilebiliyor. Hatta bu tedavi sürecinde hekim ile hasta hareketleri birlikte yapıyor ve iletişim içinde oluyorlar. Yaklaşık bir saat sürüyor." dedi.

Prof. Dr. Karalezli, Kovid Takip Polikliniği'nde değerlendirilen hastalara ilişkin sonuçların bilimsel bir çalışmayla ortaya konacağını belirterek, "Bugüne kadar sadece Kovid takibi yaptık, şimdi Kovid sonrası takibi de yapıyoruz. Göğüs Hastalıkları Kliğini tarafından yürütülen çalışma şu an devam ediyor. Çalışma tamamlandığında sonuçları paylaşılacak." dedi.

Kovid-19'u ağır geçirenler Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan poliklinikte takip ediliyor
Kovid-19'u ağır geçirenler Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan poliklinikte takip ediliyor
Kovid-19'u ağır geçirenler Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan poliklinikte takip ediliyor
Kovid-19'u ağır geçirenler Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan poliklinikte takip ediliyor

Şehir Hastanesi, Ankara, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'u ağır geçirenler Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan poliklinikte takip ediliyor - Son Dakika


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