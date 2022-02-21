Kovid-19'u atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül'den aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Yakalandığı Kovid-19 hastalığını atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşlara "aşı olun" çağrısında bulundu.

Gül, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret etti, başkanlığa yeniden seçilen GGC Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Gül, buradaki konuşmasında, kente sağlık alanında sürekli yatırımların yapıldığını söyledi.

Proje aşamasında olan ve yapımı devam eden hastanelerin son durumuna ilişkin bilgi veren Gül, projelerin tamamlanmasıyla kentin sağlık turizminde önemli yere sahip olacağını belirtti.

Ülke genelinde Kovid-19 vaka sayılarında artışın meydana geldiğini ifade eden Gül, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Gül, şunları kaydetti:

"Rakamları ara ara Sayın Bakanımız açıklıyor. Bizde de artış oldu ama çok şükür hastane yükümüz, vaka sayıları kadar artmadı. Bu, hastalık nedeniyle kimsenin ölmediği anlamına gelmiyor. İnsanlar ölebiliyor, ağır geçirenler oluyor. Ancak aşı sayesinde olabildiği kadar riski azaltmak gerekiyor. Eskiden hastaneye yatanlarla şimdi yatanlar arasında bariz fark var. Şimdi daha hafif geçiriyorlar. Bende bu hastalığa yakalandım ailemle. Ama çok şükür hafif atlattık. Tüm aşılarımızı olduk onun için hafif atlattık. Biz yapmadığımız bir şeyi tavsiye etmeyiz. Herkesi aşısını olmaya davet ediyorum."

GGC Başkanı Ay ise cemiyetin çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında Gül'e bilgi verdi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.