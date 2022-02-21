Üye Girişi
Kovid-19'u atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül'den aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Kovid-19'u atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül'den aşı çağrısı Açıklaması

21.02.2022 15:46
Kovid-19'u atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül'den aşı çağrısı Açıklaması

Yakalandığı Kovid-19 hastalığını atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşlara "aşı olun" çağrısında bulundu.

Yakalandığı Kovid-19 hastalığını atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşlara "aşı olun" çağrısında bulundu.

Gül, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret etti, başkanlığa yeniden seçilen GGC Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Gül, buradaki konuşmasında, kente sağlık alanında sürekli yatırımların yapıldığını söyledi.

Proje aşamasında olan ve yapımı devam eden hastanelerin son durumuna ilişkin bilgi veren Gül, projelerin tamamlanmasıyla kentin sağlık turizminde önemli yere sahip olacağını belirtti.

Ülke genelinde Kovid-19 vaka sayılarında artışın meydana geldiğini ifade eden Gül, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Gül, şunları kaydetti:

"Rakamları ara ara Sayın Bakanımız açıklıyor. Bizde de artış oldu ama çok şükür hastane yükümüz, vaka sayıları kadar artmadı. Bu, hastalık nedeniyle kimsenin ölmediği anlamına gelmiyor. İnsanlar ölebiliyor, ağır geçirenler oluyor. Ancak aşı sayesinde olabildiği kadar riski azaltmak gerekiyor. Eskiden hastaneye yatanlarla şimdi yatanlar arasında bariz fark var. Şimdi daha hafif geçiriyorlar. Bende bu hastalığa yakalandım ailemle. Ama çok şükür hafif atlattık. Tüm aşılarımızı olduk onun için hafif atlattık. Biz yapmadığımız bir şeyi tavsiye etmeyiz. Herkesi aşısını olmaya davet ediyorum."

GGC Başkanı Ay ise cemiyetin çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında Gül'e bilgi verdi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kovid-19'u atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül'den aşı çağrısı Açıklaması
Kovid-19'u atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül'den aşı çağrısı Açıklaması

YORUMLAR
500
Kovid-19'u atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül'den aşı çağrısı Açıklaması Kovid-19'u atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül'den aşı çağrısı Açıklaması Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep'teki 'Çocuk Şenliği Kitap Fuarı' 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı Gaziantep'teki "Çocuk Şenliği Kitap Fuarı" 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

İbrahim Ay, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'u atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül'den aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
15:18 Gelin ve damadı tehlikeye attı! Drift yapmanın cezasını 9 bin TL ödeyerek verdi
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:01:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kovid-19'u atlatan Gaziantep Valisi Davut Gül'den aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement