Kovid-19'u atlatan MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı yaşadığı zorlu süreci anlattı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hiçbir belirti yaşamadan atlatan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, buna rağmen hastalık sürecinde psikolojik olarak yıprandığını söyledi.

Kaşıkçı, AA muhabirine, Hatay'da gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası TBMM çalışmalarına katılmak üzere Ankara'ya dönüşü öncesi hiçbir belirtisi olmadan hastaneye giderek Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığına çok şaşırdığını ifade eden Kaşıkçı, "Hastalığın hiçbir belirtisi bende yoktu. Ne öksürük ne sırt ağrısı ve tat ile koku alma gibi hastalığın etkilerinin hiçbirini yaşamadım. Doktorların önerdiği tedaviye hemen başladık. Kendimi evde karantinaya aldım. İki hafta hiçbir şekilde kimseyle temas kurmadım. Verilen ilaçları kullandım. İki haftalık karantina süreci içerisinde de hiçbir belirtim olmadı. Fakat psikolojik yıpranma oldu." dedi.

Karantinadayken evde kendine ablasının baktığını anlatan Kaşıkçı, şunları anlattı:

"Kendimi evin bir odasının içine kapatmıştım. Aynı evde ablamla birlikteydim. Bu süreçte birinin bana yardımcı olması gerekiyordu. Ablamı çağırdım ve geldi. O ilk gün ablam bir tepsinin içerisinde bana yemek getirirken giydiği koruyucu kıyafetler, eldiven, maske... Onu o halde görünce çok üzülmüştüm. Bir sevdiğimin bana karşı olan o yaklaşımı beni çok üzmüştü. Oda içerisinde bu ruh haliyle 14 günü atlatmak gerçekten psikolojik olarak yıpratıcıydı. Beni görmek isteyen çok arkadaşım vardı. Onlar evimin penceresinin önü gelip bana el sallıyorlardı. Onlar bile çift maske takmışlardı. Ben şanslıydım. Hiçbir semptom yaşamadan, bu süreci hastane ortamına taşımadan evde atlattım. Semptomu iliklerine kadar yaşayan, günlerce hastanede yoğun bakımlarda entübe bir şekilde hayatını geçiren o insanların neler yaşadığını aklıma bile getirmek istemedim."

"Ruhen yıprandım"

Kaşıkçı, karantinada aklına sürekli hastalığın semptomlarını ne zaman yaşayacağı düşüncesi geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Virüsün vücutta olduğunu bilmek dahi psikolojik olarak yıkım etkisi oluşturuyor. 'Virüs şu an nerededir, akciğere indi mi, akciğeri sardı mı?' Sürekli bunları değerlendirip tefekkür ediyordum. 'Şu an ne oldu, yarın ne olacak?' Bu gelgitlerle dolu 2 haftaydı. Hastalık belki fiziksel olarak bir etki yapmadı ama ruhen yıprandım."

Kaşıkçı, herkesin maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmesini istedi.