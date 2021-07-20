Kovid-19'u atlatanların devam eden sıkıntılarına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı - Son Dakika

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Takip Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Aypak, hastaların Kovid-19'u atlattıktan aylar sonra bile nefes darlığı, halsizlik, kas ve eklem ağrıları ile kalp ağrısı yaşadıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sağlık durumlarının kontrolü ve takibi için geçen yıl aralıkta "Kovid-19 Takip Merkezleri" açılmaya başlandı.

Pilot uygulamaları Ankara ve Eskişehir'de yapılan merkezlerde, Kovid-19'a yakalananların, iyileşmelerinin ardından geçen 6 aylık süreçte devam eden sıkıntılarına dair ilk veriler ortaya çıktı.

Kovid-19 Takip Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Aypak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde 6 aylık süreçte 530 hastanın takibini yaptıklarını belirtti.

İyileşen Kovid-19 hastalarını, devam eden şikayetlerinin belirlenmesi amacıyla yaklaşık 2 yıl boyunca takip edeceklerini söyleyen Aypak, "Hastalarımızı 6 aylık periyotta merkeze ilk gelişleri ile birinci, üçüncü ve altıncı aylarında takip ediyoruz." dedi.

İyileşenlerde en sık görülen şikayetler

Aypak, takip ettikleri 530 hastada devam eden şikayetlere ilişkin bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Hastalarda en sık görülen şikayetler nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları ile kalp ağrısı. Bunun yanında unutkanlık, hafıza zayıflamaları, uyku bozuklukları şikayetleriyle de karşılaşıyoruz.

Kovid-19'un atlatılmasının ardından ilk 3 aylık periyotta en sık gördüğümüz şikayetler nefes darlığı, kas ağrıları ile unutkanlık. 6 aya kadar uzayan yorgunluk ve halsizlik şikayetlerini görüyoruz, beraberinde öksürük de olabiliyor."

Kronik hastalarda şikayetler daha fazla

Kronik hastalarda, Kovid-19'un atlatılmasından sonra devam eden şikayetlerle daha sık karşılaşıldığını belirten Aypak, "Özellikle bağışıklık sistemi yetmezliğine yol açan hastalıklarda, hipertansiyon, diyabet, KOAH olanlarda Kovid-19'a bağlı komplikasyonları daha sık görüyoruz." bilgisini paylaştı.

"Vatandaşlara aşı olmalarını öneriyoruz"

Aypak, koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılabilmesi için herkesi aşı olmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"İki yıla yaklaşan Kovid-19 salgını sürecinde edindiğimiz tecrübeler var. Burada sosyal mesafe, maske, hijyen tedbirlerinin yanında bilimsel çalışmalar, aşının bizi bu hastalığa karşı, ölümcül komplikasyonlara karşı koruduğunu gösteriyor. Bu yüzden vatandaşlara aşı olmalarını öneriyoruz."