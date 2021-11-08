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Kovid-19'u hafif geçiren engelliler derneği başkanından "aşı" çağrısı - Son Dakika

Kovid-19'u hafif geçiren engelliler derneği başkanından "aşı" çağrısı

08.11.2021 11:11
Kovid-19'u hafif geçiren engelliler derneği başkanından

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, aşı olduğu için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını hafif atlatan Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, herkese aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, aşı olduğu için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını hafif atlatan Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, herkese aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

Hastanedeki 8 günlük tedavi sonrası Kovid-19'u yenen 50 yaşındaki Şentürk, AA muhabirine, Ankara'ya bir hastaneye kontrol için gittiğinde test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini anlattı.

Herhangi bir kırgınlık ve öksürük şikayetinin olmadığını, engelli olduğu için İstanbul'a geçerek özel hastanede tedavi altına alındığını aktaran Şentürk, "Akciğer filmi çekildi. 'Akciğere inmemiş.' denildi. Doktorlar, bunun aşıyla ilgili olduğunu söylediler. Ben de buna inanıyorum." dedi.

Şentürk, çevresinde aşı olmadığı için vefat edenlerin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aşı olsalardı inanıyorum ki onlar da bu hastalığı atlatabileceklerdi. Kamuoyunda da görüyoruz; aşı karşıtlığı var. Aşının faydasının ispatı var, aşı karşıtlığının bir delili yok. Bu süreci aşıyla atlattığıma inanıyorum. Doktorlarım da bunu söylediler. Sonuçta engelliyim, vücut fonksiyonlarım gezip spor yapan bir kişiyle aynı değil. Aşı olmalarını ısrarla öneriyorum."

"Dünyadaki tüm salgınlar aşıyla bertaraf edilmiş"

Toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini dile getiren Şentürk, "Herkes normal yaşama dönmek istiyor. Dönmek isteyenler içerisinde aşı olmayı reddedenler var. Hem aşı olmayı reddediyorsun hem de eski hayata dönmek istiyorsun. Dünyadaki tüm salgınlar aşıyla bertaraf edilmiş." diye konuştu.

İsmail Şentürk, yaşamına kaldığı yerden devam ettiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Açık ve net söylüyorum; aşı olmasaydım bunu atlatamazdım. Önümüzde örnekleri var. Sağlık ve engel durumu aynı olan arkadaşlarım aşı olmadıkları için vefat ettiler." dedi.

Kovid-19'u hafif geçiren engelliler derneği başkanından aşı çağrısı
Kovid-19'u hafif geçiren engelliler derneği başkanından aşı çağrısı
Kovid-19'u hafif geçiren engelliler derneği başkanından aşı çağrısı

COVIRAN Bereket, Zonguldak, Ankara, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'u hafif geçiren engelliler derneği başkanından 'aşı' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19'u hafif geçiren engelliler derneği başkanından "aşı" çağrısı - Son Dakika
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