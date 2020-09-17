Kovid-19'u yaklaşık 130 günde yenen hastanın kızı yaşadıkları zorlu süreci anlattı - Son Dakika

Kovid-19'u yaklaşık 130 günde yenen hastanın kızı yaşadıkları zorlu süreci anlattı

Türkiye'de Kovid-19'a yakalanan ilk hastalardan olan, yaklaşık 130 gün yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından taburcu olan 73 yaşındaki Oğuz Peker'in kızı Ebru Peker, "Biz de hep başımıza gelmez diye düşünüyorduk ama 5,5 aylık çok zorlu bir süreç yaşadık.

Türkiye'de Kovid-19'a yakalanan ilk hastalardan olan, yaklaşık 130 gün yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından taburcu olan 73 yaşındaki Oğuz Peker'in kızı Ebru Peker, "Biz de hep başımıza gelmez diye düşünüyorduk ama 5,5 aylık çok zorlu bir süreç yaşadık. O yüzden tedbirleri esnetmeyelim." dedi.

Ebru Peker, babasının Beylikdüzü'ndeki iş yerinde AA muhabirine yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Peker, babasının ilk etapta halsizlik ve kendisini iyi hissetmeme şikayetleri olduğunu ancak Kovid-19'dan hiç şüphelenmediklerini anlatarak, "Günler geçtikçe o halsizlik ve iştahsızlık kendini uyku haline, sürekli bir uyuma isteğine bıraktı. Öyle olunca biraz daha şüphelendik. Sesinde biraz boğulma olunca acaba bir nefes problemi mi var diyerek hastaneye gittik." dedi.

Babasını 23 Mart'ta hastaneye ilk götürdüklerinde solunum sıkıntısından dolayı yoğun bakıma alındığını aktaran Peker, yaklaşık 130 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını ifade etti.

Babasının yoğun bakım sürecinden çıktıktan sonra ilk sorusunun, "Yürüyebilecek miyim?" olduğunu dile getiren Peker, sözlerine şöyle devam etti:

"Bende en çok yer eden cümlesi bu oldu. Çünkü ayaklarına, bacaklarına çok fazla takmış durumdaydı. Çünkü bu virüsün ayaklarını, bacaklarını hissedemeyecek bir pozisyona getirebileceğine asla inanamadı. O yüzden de bana ilk olarak, 'Ne oldu, Yürüyebilecek miyim?' diye sordu. Yoğun bakım tabii ki zorlu. Zorlu olmasının en önemli sebeplerinden biri çok belirsiz ve çok inişli çıkışlı bir süreç. Yani 2 gün, tablosu iyiye gidiyor derken, bir anda şey altüst oluyor. Bütün değerleri altüst oluyor. Haliyle bu süreci başa sarmışcasına yeniden tedaviler deneniyor. Yoğun bakımdan sonraki süreç de aslında bizim için öyleydi hala da öyle. Biz eve çıktık çok şükür. Babam çok daha iyi ama koronanın insan vücudunda ve farklı bünyelerde ne gibi izler bırakacağı hala belirsizliğini koruduğu için tam olarak ne düşüneceğimizi bilemiyoruz."

Maske takanları gördüğü zaman babasının şaşırdığını aktaran Peker, "Çünkü babam hastaneye girdiği dönemlerde maske takma, yasaklar gündemde değildi. Tabii ki anlamakta zorlandı 'Neden herkes maske takıyor? Ne oldu?" sorularını sordu. Belirsizliğini koruyan bir haldeydi babam." dedi.

Babasının yürüyememesine takıldığı için "Neden ben yatıyorum ve neden bacaklarım bu kadar güçsüz?" sorularını sıkça yönelttiğini belirten Peker, babasının "Beni bu hale ya trafik kazası getirmiş olmalı ya da vuruldum herhalde." dediğini aktardı.

Israrla Kovid-19'un kendisini bu hale getirdiğini babasına anlatmalarına rağmen inandırmakta güçlük çektiklerini ifade eden Peker, "Bir de o süreci takip edemediği, virüsün ne boyutlara geldiğini tahmin edemediği için inanmakta güçlük çekti." dedi.

İnsanların Kovid-19'u hala ciddiye almadığını belirten Peker, "Maalesef çok ciddiye alınmıyor ve yaşamadan da bilinmeyecek bir süreç. Ama kesinlikle, önlem aldığımız kadar güçlüyüz bu süreçte. Biz hem aile olarak yaşadık bu süreci hem de iş hayatımızda bu vurguyu yapıyoruz. Hastalığı yakından yaşamış insanlar olarak önlemlerin ve alınan tedbirlerin öneminin çok büyük olduğunu biliyoruz. O yüzden hepimizin daha hassasiyetle buna odaklanması gerekiyor. Bizde hep başımıza gelmez diye düşünüyorduk ama 5,5 aylık çok zorlu bir süreç yaşadık. O yüzden tedbirleri esnetmeyelim. Sadece kendimiz için değil sevdiklerimizle birlikte diğer insanlar için de bunlar geçerli." dedi.

Kovid-19'u yaklaşık 130 günde yenen hastanın kızı yaşadıkları zorlu süreci anlattı

Beylikdüzü, boğulma, 23 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'u yaklaşık 130 günde yenen hastanın kızı yaşadıkları zorlu süreci anlattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı
Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi         
23:36
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı         
22:15
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez         
20:21
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 23:47:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'u yaklaşık 130 günde yenen hastanın kızı yaşadıkları zorlu süreci anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei