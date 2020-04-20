Kovid-19'u yendi, sıra lösemide - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Eskişehir'de yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve lösemi teşhisi konulan 36 yaşındaki Necdet Çelen, tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek alkışlarla hastaneden uğurlandı.

Bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan, evli ve bir çocuk sahibi Çelen, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisine müracaat etti.

Çelen'e burada yapılan tetkiklerin ardından hem Kovid-19 hem de lösemi teşhisi kondu. Hastanenin yoğum bakım servisinde tedaviye alınan Çelen, Kovid-19'u yendi. Çelen, lösemi tedavisinin de bir bölümünün hastanede tamamlanmasıyla taburcu edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Karagülle, doktorlar ve hemşireler, Çelen'i alkışlar eşliğinde uğurladı.

"Moralimi yüksek tutuyorum"

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanedeki tetkikleri sırasında öğrendiği Kovid-19 ve lösemi hastalıklarının tedavisinde kendisine destekçi olan başhekim Karagülle ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Tüm sağlık çalışanlarının, tedavisi boyunca kendisine moral verdiğini anlatan Çelen, "Hastanede evimdeymişim gibi hissettirdiler. Bana çok iyi baktılar." dedi.

Çelen, koronavirüsü yenmede en önemli şeyin moral olduğuna dikkati çekerek "Hastalıkla mücadelede moralin yüksek tutulması gerekiyor. Moralimi yüksek tuttuğum sürece löseminin de üstesinden geleceğim. Kovid-19'u yendim. Şimdi sırada lösemiyi yenmek var. İnşallah löseminin de üstesinden geleceğim. Onu da atlatıp kurtulacağım." diye konuştu.

Çelen, Kovid-19 pozitif olan hastaların ümidini yitirmemesi, sağlıklı kalmak için de tedbirlere uyulması gerektiğini ifade ederek, "Sağlık çalışanları bizim için gecelerini gündüzlerine katıyor. Kendi ailelerinden uzak kalıyorlar. Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem azdır. Haklarını helal etsinler. Allah hepsiden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"İnsanlarımız sağlık sistemimize güvensin"

Başhekim Mustafa Karagülle de Çelen'in yeni tanı lösemi ve Kovid-19 vakası olmasına rağmen tedavi aşamalarını iyi geçirdiğini söyledi.

Tedavide, Sağlık Bakanlığının temin ettiği tüm ilaçları kullandıklarını anlatan Karagülle, şunları kaydetti:

"Bu ilaçlara yurt dışından getirilenler de dahil. Geldiğindeki kan değerleri çok yüksekti. Şu anda normale döndü. Bu süreçte 2-3 gün yoğun bakımda kaldı. Aslında zor bir hasta. Tanısı yeni konulan bir lösemi hastasının Kovid-19 eşliğinde tedavisi sıkıntılı bir süreç. Bazen solunum sıkıntıları yaşasa da bütün tedavilere olumlu yanıt verdi. Kovid-19'u yenen Necdet'i evine uğurluyoruz. Lösemide de en kritik dönemi Kovid-19 süreciyle geçirdi. Bundan sonraki süreci bir hapla birlikte sürdürecek. Bundan sonraki süreçte Necdet bizim takipli hastamız olacak."

Karagülle, Kovid-19'un yenilmeyecek bir hastalık olmadığına işaret ederek Türkiye'nin bu salgınla mücadelede her imkana sahip olduğunu vurguladı.