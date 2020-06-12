Kovid-19'u yenen 17 günlük bebek ile anne ve babası alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Kovid-19'u yenen 17 günlük bebek ile anne ve babası alkışlarla taburcu edildi

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 17 günlük bebek ile anne ve babası, tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 17 günlük bebek ile anne ve babası, tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine hastaneye başvuran Ali A'nın Kovid-19'a yakalandığı belirlendi. Filyasyon ekiplerince aileye de yapılan tarama testlerinde, hastanın eşi Naime A. ve 17 günlük bebeği Mustafa E.A'da da virüse rastlandı. Anne ve babasıyla Yalova Devlet Hastanesine götürülen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Mustafa bebeğin testi, 15 günün ardından negatif çıktı. Bebek ile anne ve babası, tedavilerinin tamamlanmasının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Çift, hastanede yattıkları sürede kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur