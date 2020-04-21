Kovid-19'u yenen 2 hasta alkışlarla hastaneden taburcu edildi - Son Dakika

Kovid-19'u yenen 2 hasta alkışlarla hastaneden taburcu edildi

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 2 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 2 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şimdiye kadar 33 pozitif vakanın taburcu edildiği belirterek, "Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Onlara çok şey borçluyuz." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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