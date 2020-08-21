Kovid-19'u yenen 75 yaşındaki hasta oynayarak taburcu oldu - Son Dakika

Kovid-19'u yenen 75 yaşındaki hasta oynayarak taburcu oldu

Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 75 yaşındaki hasta, oynayarak hastaneden ayrıldı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 75 yaşındaki hasta, oynayarak hastaneden ayrıldı. İl merkezinde yaşayan Sami Yılmaz, yorgunluk, baş, kas ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle eşi Emine Yılmaz (72) ile 14 Ağustos'ta Numune Hastanesine başvurdu. Yılmaz çiftinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine tedavi altına alınan Yılmaz, çifti 7 günlük tedavi sürecinde sonra iyileşti. Kovid-19 yenerek eşi ile birlikte taburcu olan Sami Yılmaz'ın hastaneden oynayarak çıkması, renkli görüntüler oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 23:36

Kaynak: AA

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