Kovid-19'u yenen 75 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
75 yaşındaki Altun Akbulut' un hastaneden alkışlarla uğurlanması Amasya'da Kovid-19'u yenen 75 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 75 yaşındaki kadın, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Altun Akbulut'un 18 gün süren tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan Akbulut, tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi.
Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarından helallik isteyen Akbulut, evinde 14 gün daha karantinada kalacak.