Kovid-19'u yenen 82 yaşındaki Manisalı hasta taburcu edildi - Son Dakika

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah sizlerden, devletimizden razı olsun. Allah sağlık çalışanlarını başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Karakaya'nın kronik bronşit, tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklarının da bulunduğu kaydedildi.

Soma Devlet Hastanesinde 12 gün önce tedavi altına alınan ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Bekir Karakaya , hastalığı yenmeyi başardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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