Kovid-19'u yenen Battalgazi Belediye Başkanı Güder görevine döndü - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina sürecinin ardından görevine başladı.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ev karantinasının ardından ikinci testi yaptıran ve testi negatif çıkan Başkan Güder, tekrar görevinin başına döndü.

Sağlığına kavuştuğu ilk gün yeniden mesaiye başlayan Güder, belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi.

Güder, sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kovid-19'u çok şükür atlattık. Bugün tekrardan görevimize başladık. Sağlığım çok şükür iyi. Halkıma hizmet etmek için yeniden görevimin başındayım. Bu süreçte halkımızdan her ne kadar uzak kalmak zorunda olsam da belediyecilik hizmetimiz aksamadan devam etti. Özellikle Malatyalı hemşehrilerimden ricam bu dönemde sevdiklerinizi sürekli göz önünde bulundurun. Hastalığın sizler kadar sevdiklerinizi de etkilediğini ve zor durumda bıraktığını unutmadan hareket edin. Tedavi döneminin ailenizi, dostlarınızı, komşularınızı ve iş arkadaşlarınızı sizden daha fazla etkilendiğini hassaten bilmenizi istirham ediyorum. Eğer bu bilinçle hareket edersek hastalığa karşı kazanan biz oluruz. Bu süreçte dualarını esirgemeyen gerek telefonla arayarak, gerekse sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten bütün herkese şükranlarımı sunarım. Rabbim şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar versin."