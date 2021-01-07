Kovid-19'u yenen Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, immün plazma bağışı yaptı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, immün plazma bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karalar, Kovid 19 hastalarının plazma kan ihtiyacına destek olmak amacıyla kan verdi.

Herkesin ihtiyaç sahipleri için kan bağışında bulunması çağrısı yapan Karalar, "Hem kan ihtiyacı olan kardeşlerimize yardımcı olmak hem de Kovid-19 hastalarımızın plazma kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla, rutin hale getirdiğim kan verme işlemini gerçekleştirdik. Sizler de kan vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım edebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da Karalar'a teşekkür plaketi verdi.