Kovid-19'u yenen doktor alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Taburcu olan kadın doktorun odasından çıkması

Kadın doktora sağlık çalşışanları tarafından çiçek verilmesi

Kadın doktorun sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanması

Kovid-19'u yenen doktor alkışlarla taburcu oldu

Gümüşhane'de yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören doktor Ö.E.K. (35), sağlığına kavuşarak meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Ö.E.K, 6 Nisan tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle pandemi hastanesi olarak kullanılan Gümüşhane Yeni Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın doktor, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Meslektaşlarının ve sağlık çalışanlarının çiçek takdim ederek alkışlarla uğurladığı kadın doktor, 14 gün daha evinde izole olacak.