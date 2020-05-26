Kovid-19'u yenen doktor çift çocuklarına kavuştu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan doktor çift, tedavilerinin ardından taburcu edilerek 70 gün sonra çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çocuk doktorları İsmail Hakkı Akbeyaz ve Berkin Akbeyaz çifti, görev yaptıkları Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pandemi hastanesi olunca 2 yaşındaki oğulları Ömer Berkten ve anneannesini korumak amacıyla 11 Mart'ta geçici süreliğine ayrı eve taşındı.

Bu süreçte Kovid-19'a yakalanan doktor çift, tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen, Akbeyaz çiftinin yaklaşık 70 gün sonra çocuklarıyla kavuşma anı, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.