Kovid-19'u yenen Erzurum Valisi Okay Memiş sağlık çalışanlarına teşekkür etti Açıklaması - Son Dakika

Kovid-19'u yenen Erzurum Valisi Okay Memiş sağlık çalışanlarına teşekkür etti Açıklaması

01.04.2021 14:07
Kovid-19'u yenen Erzurum Valisi Okay Memiş sağlık çalışanlarına teşekkür etti Açıklaması, System.String[]

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan Erzurum Valisi Okay Memiş, testinin pozitif çıktığı günden itibaren karantina sürecinde modern hastanelerin ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha yakından gördüğünü belirtti.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan Erzurum Valisi Okay Memiş, testinin pozitif çıktığı günden itibaren karantina sürecinde modern hastanelerin ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha yakından gördüğünü belirtti.

Vali Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurallara harfiyen uymasına rağmen virüse yakalanmaktan kurtulamadığını aktardı.

Ülke genelindeki vaka artışlarına değinen Memiş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her yerinde olduğu gibi halen devam etmekte olan salgın döneminde bizler de sürekli sahada vatandaşlarımızın yanında olduk ve etkin bir mücadele için elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Lakin virüsü kaptığım günden itibaren oldukça ağır bir hastalık dönemi geçirdim. Spor yapan, sağlığına ve tüm kurallara riayet eden biri olarak, günlerce tedavi görmek durumunda kaldım. Kovid testimin pozitif çıktığı günden itibaren karantina sürecinde modern hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın önemini bir kez daha yakından görmüş oldum."

Memiş, canlarını hiçe sayan ve tek gayeleri vatandaşa hizmet olan sağlık çalışanlarının bir yıldır büyük bir yükü omuzladığını vurgulayarak, özellikle salgının yönetiminde gösterdiği başarısından dolayı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya, tedavisi süresince her an yanında olan İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Özgür Çelebi ile doktor, hemşire ve hastane personeline teşekkür etti.

Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'u yenen Erzurum Valisi Okay Memiş sağlık çalışanlarına teşekkür etti Açıklaması - Son Dakika


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