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Kovid-19'u yenen hastaların akciğer ve fiziksel kapasiteleri antrenmanlarla güçlendiriliyor - Son Dakika

Kovid-19'u yenen hastaların akciğer ve fiziksel kapasiteleri antrenmanlarla güçlendiriliyor

28.05.2021 11:01
Kovid-19'u yenen hastaların akciğer ve fiziksel kapasiteleri antrenmanlarla güçlendiriliyor, System.String[]

Eskişehir Şehir Hastanesinde kurulan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra solunum sıkıntısı çeken ya da fiziksel aktivite kapasitesi azalan hastaların yeniden normal hayatlarına dönmesini sağlıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesinde kurulan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra solunum sıkıntısı çeken ya da fiziksel aktivite kapasitesi azalan hastaların yeniden normal hayatlarına dönmesini sağlıyor.

Hastane bünyesinde hizmete giren "Kovid-19 Sonrası İzlem Merkezi"ne solunum sıkıntısı, fiziksel kapasitesinin azalması ya da kas ağrısı şikayetleriyle başvuran hastalar, rehabilitasyon ünitesine yönlendiriliyor. Koşu bandı, bisiklet ve el bisikletlerinin bulunduğu üniteye gelenler, fizik tedavi uzmanları, fizyoterapistler ve hemşireler eşliğinde akciğer kapasitelerini artırmaya ve fiziksel durumlarını iyileştirmeye yönelik 15 ila 30 seans süren aktivitelere tabi tutuluyor. Bu sırada hastaların oksijen seviyeleri ve kalp ritimleri bilgisayar yardımıyla kontrol ediliyor. Aynı anda sadece iki kişinin alındığı ünitede, Kovid-19 salgını sürecinde 200'ün üzerinde hastaya hizmet verildi.

"Gün geçtikçe ünitemizden faydalanan hasta sayımız artış gösteriyor"

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Uncu, AA muhabirine, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesinin fizik tedavi hizmetleri kapsamında kurulduğunu belirterek özellikle Kovid-19 rahatsızlığı sonrasında gelen ve solunum sıkıntı devam eden hastaların rehabilitasyon işlemlerini yaptıklarını söyledi. Kovid-19 sonrası rehabilitasyon sürecinde ünitenin oldukça aktif bir yerde bulunduğunu anlatan Uncu, şöyle devam etti:

"Gün geçtikçe ünitemizden faydalanan hasta sayımız artış gösteriyor. Ünitemizde iki hemşire, fizik tedavi uzmanlarımız ve fizyoterapistlerimiz görev yapıyor. Hastalarımız genellikle solunum sıkıntısı, fiziksel aktivitelerinin kapasitesinin azalması, kas ağrısı şikayetleriyle geliyor. Solunum egzersizlerini öğreterek akciğer kapasitelerini artırmak ve onların fiziksel durumlarını iyileştirmek için hizmet veriyoruz. Hastalarımıza uygun olan randevu saatleriyle bir planlama yapıyoruz. Tedavi sürecimiz 1-2 ay devam ediyor."

Hastalar hizmetten memnun

Emine Akdoğan (64), eşiyle Kovid-19'a yakalandıklarını belirterek kendisinin hastalığı hafif atlatmasına rağmen eşinin süreci ağır geçirdiğini söyledi. Hastanede yaklaşık iki hafta tedavi gördüğünü anlatan Akdoğan, "Kovid-19'u geçirdikten sonra ayaklarım ağrımaya başladı. Şimdi Eskişehir Şehir Hastanesinde fizik tedavi görüyorum. Bu hizmetten çok memnunum." dedi.

Akdoğan'ın eşi Mustafa Akdoğan (70) da 8 ay önce Kovid-19'a yakalandığını ve 19 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü aktardı. Hastanedeki tedavisinin yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü dile getiren Akdoğan, şöyle konuştu:

"Çok zor bir dönem geçirdim. 25 kilo verdim. Bir haftadır Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesinden yararlanıyorum. Faydasını görmeye başladım. 5 yıldızlı otel gibi hizmet veriyorlar. Spor yapınca kendimi daha iyi hissediyorum. Kovid-19 geçirdikten sonra bacaklarımda gerilme ve karıncalanma oluyordu. Nefes darlığım var. Yaklaşık bir ay boyunca burada spor yapıp, fizik tedavi göreceğim."

Geçen yıl ağustos ayında hastalığı geçiren Mehmet Gezer (51) ise uzun süre tedavi gördüğünü ve hastalığı zor atlattığını vurguladı. Tedavisinin ardından Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesine yönlendirildiğini belirten Gezer, "Yaklaşık 20 gündür, haftada 3 gün tedavi görüyorum. Merdiven çıkarken yoruluyordum. Şimdilerde faydasını görüyorum. Devletimin sağladığı imkanlardan yararlanıyorum ve memnunum." dedi.

Kovid-19'u yenen hastaların akciğer ve fiziksel kapasiteleri antrenmanlarla güçlendiriliyor
Kovid-19'u yenen hastaların akciğer ve fiziksel kapasiteleri antrenmanlarla güçlendiriliyor
Kovid-19'u yenen hastaların akciğer ve fiziksel kapasiteleri antrenmanlarla güçlendiriliyor
Kovid-19'u yenen hastaların akciğer ve fiziksel kapasiteleri antrenmanlarla güçlendiriliyor
Kovid-19'u yenen hastaların akciğer ve fiziksel kapasiteleri antrenmanlarla güçlendiriliyor

Rehabilitasyon, Eskişehir, Bisiklet, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'u yenen hastaların akciğer ve fiziksel kapasiteleri antrenmanlarla güçlendiriliyor - Son Dakika


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