Kovid-19'u yenen hemşire penguen dansıyla taburcu edildi - Son Dakika

Kovid-19'u yenen hemşire penguen dansıyla taburcu edildi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 27 yaşındaki ameliyat hemşiresi Tuğçe Doğan, iyileşmesinin ardından penguen dansı ve alkışlarla hastaneden uğurlandı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 27 yaşındaki ameliyat hemşiresi Tuğçe Doğan, iyileşmesinin ardından penguen dansı ve alkışlarla hastaneden uğurlandı. Tuğçe Doğan'ın özel sektörde çalışan eşinin PCR testi pozitif çıktıktan sonra temas taraması yapıldı. Taramada, Doğan ile 22 aylık çocuklarında da Kovid-19'a rastlandı. Evde tedavi altına alınan Doğan, 5 günün ardından öksürük şikayetinin devam etmesi nedeniyle aynı zamanda görev yaptığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yatarak tedavi görmeye başladı. Tedavisi tamamlanan Doğan, hastaneden mesai arkadaşlarının yaptığı penguen dansı ve alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Bu arada Doğan'ın çocuğu ve eşinin, evde tedavi gördükleri, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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