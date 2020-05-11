Kovid-19'u yenen iki kardeş alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak sağlıklarına kavuşan iki kardeş hastaneden alkışlarla uğurlandı.
İskenderun Devlet Hastanesine 20 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle başvuran Halis ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Tedavileri tamamlanan ve son testleri negatif çıkan Yılmaz kardeşler, hastanede görevli doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla taburcu edildi.
Kardeşlerin tabucu edildiği an cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.