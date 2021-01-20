Kovid-19'u yenen iki sağlıkçı görevlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Kars'ta 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan iki paramedik, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kentte meydana gelen olaylara acil müdahale edebilmek ve can kayıplarını önleyebilmek için 24 saat görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli paramedik Saliha Uluman ve Sibel Işık, tedavi sürecini ve yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Paramedik Saliha Uluman, 10 yıldır sağlık personeli olarak görev yaptığını söyledi.

Korunmasına rağmen Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı bir ayda atlattığını ifade eden Uluman, şöyle konuştu:

"Kovid-19'u çok zorlu geçirdim. Genç ve hiçbir hastalığımın olmamasına rağmen çok ağır geçirdim. Ailemden ve çocuğumdan bir süre uzak kaldım. Lütfen kurallara uyalım, sosyal mesafe kuralını uygulayalım, maskelerimizi takalım. Gerçekten bu hastalık, ağır ve küçümsenmeyecek derecede. Vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması lazım. Eklem ağrılarım, öksürüğüm çok fazlaydı. Zaman zaman solunum sıkıntım oldu. Karantina sürecimde kızımı göremedim, ailemden uzak bir şekilde kendimi izole ettim zor günlerdi ama atlattım."

Zor süreci atlatarak görevlerine döndüler

Uluman, Kovid-19'un psikolojik olarak insanda ciddi hasarlar bıraktığını belirterek, izole döneminde kızının sürekli odanın önünde kendisiyle görüşmek için ağladığını anlattı.

Zor süreci atlatarak göreve dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını aktaran Uluman, gençlerin de bu hastalığı ciddiye almasını ve tedbirli olmasını istedi.

Sibel Işık da Kovid-19'un yayılma hızından bahsederek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 çok ağır bir hastalık eşime de benden bulaştı ve o da bu hastalığa yakalandı. Çok çabuk bulaşabilen bir hastalık, çocuklardan uzak kaldım. Bu benim için çok zordu. Kovid sürecinde aşırı bir yoğunluğumuz oldu. Vatandaşlar çok panikledi ve çok arandık. Vatandaşlarımız evde kalsın, filyasyon ekipleri zaten pozitif olanların sürekli yanında gerekli bilgilendirmeler yaparak uyarılarda bulunuyor. Lütfen biraz daha dikkatli olalım ve 112 Çağrı Merkezini de gereksiz aramayalım çünkü gerçekten ihtiyacı olan insanlar var."