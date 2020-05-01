Burkay'ın müzik eşliğinde taburcu edilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tedavisi tamamlanan ve son testi negatif çıkan Burkay, hastanede görevli doktor ve hemşirelerle "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oynayarak taburcu edildi.

İskenderun Devlet Hastanesine 16 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle başvuran Firdevs Burkay'ın (53) Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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