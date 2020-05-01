Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan kadın, "Erik Dalı" şarkısı eşiliğinde oynayarak taburcu edildi.
İskenderun Devlet Hastanesine 16 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle başvuran Firdevs Burkay'ın (53) Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Tedavisi tamamlanan ve son testi negatif çıkan Burkay, hastanede görevli doktor ve hemşirelerle "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oynayarak taburcu edildi.
Burkay'ın müzik eşliğinde taburcu edilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.