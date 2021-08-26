Kovid-19'u yenen Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, vatandaşları aşıya çağırdı Açıklaması - Son Dakika

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Halsizlik şikayeti nedeniyle geçen ay yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde tedavi gören Kesimoğlu, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tedavi sürecinin ardından görevine dönen Kesimoğlu, AA muhabirine, aldığı tüm tedbirlere rağmen virüsün kendisine de bulaştığını söyledi.

Çok zor bir süreç geçirdiğini anlatan Kesimoğlu, "Sağlığınızın kıymetini bilin." dedi.

Bu hastalığın ayrım yapmadan herkese bulaşabildiğini ifade eden Kesimoğlu, vatandaşların kurallara en üst düzeyde uyması gerektiğini vurguladı.

Virüsün ciğerlerine kadar indiğini belirten Kesimoğlu, "İnanın şalteri nasıl kaparsınız her taraf karanlık oluyorsa benim de bütün gücüm gitti. Başım sanki dört beş büyüklükte olmuştu. Koku kaybında bir ilerleme söz konusu oldu. Çok ciddi sıkıntısını yaşadım, ciğerlere virüs indi ve öksürük başladı." diye konuştu.

Hastalık nedeniyle geçici bir hafıza kaybı yaşadığını ifade eden Kesimoğlu, halen hastalığa bağlı olarak koku kaybı ve kas ağrıları yaşadığını anlattı.

"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

Kesimoğlu, tüm vatandaşlardan aşılarını yaptırarak toplum sağlığına katkı sağlamalarını istedi.

Salgın sona erene kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini kaydeden Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Bu hastalığı geçirmiş biri olarak vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum. Özellikle bunun varyant ve başka mutasyona dönüştüğünden bahsediliyor, vatandaşlarımız bu konuda çok daha duyarlı olsunlar. Vatandaşlarımızı bir rehavet içerisinde görüyorum, öyle bir rehavete kapılmasınlar çünkü bu hastalık kimlik değiştiriyor, kıyafet değiştiriyor ama yoluna devam ediyor. Onun için duyarlı olmamız lazım, herkesi de aşı olmaya davet ediyorum. Yetkililerin yaptığı açıklamalardan görüyoruz ki aşı olmayan vatandaşlarda Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek. Hastanelerde yatan vatandaşlarımıza bakıldığında önemli bir kısmının aşı yapılmadığı yönünde tespiti yapılmış. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bu hastalıktan hem kendilerini hem toplum sağlığını korumaları için aşı olmaya davet ediyorum."

Kesimoğlu, uzun bir süredir gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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