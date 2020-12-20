Kovid-19'u yenen sağlık çalışanı yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli acil tıp teknisyeni Rıza Doğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yaşadığı zorlukları anlattı.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı aşırı baş ve eklem ağrıları sonrası yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Şikayetlerin artması üzerine eşiyle Kovid-19 testi yaptırdıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Nöbetteyken sürekli baş ağrılarım oldu, ilaç almamama rağmen baş ağrım geçmedi. Bel ağrılarım da başlayınca koronavirüsten şüphelendik. Eşimde de aynı şikayetler başlayınca birlikte test yaptırdık. Sonuçlar pozitif çıkınca karantinaya alındık. Aşırı derecede ağrılarımız oldu, hareket ettikçe sanki dayak yemiş gibi vücudumuzda ağrılarımız oldu."

Doğan, zor bir süreç yaşadıklarını ve iyileşerek görevine döndüğünü dile getirdi.

Hastalığın kendisinde ağır seyrettiğini ifade eden Doğan, "Tüm önlemlerimizi alarak, maske, eldiven, elbise ve gözlüklerimizi takarak daha dikkatli çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da maske, mesafe ve temizlik konusuna hassasiyetle uysunlar. Biz vatandaşlarımız için çalışıyoruz, onlar da bizim için bize destek olmak için kurallara dikkat etsinler. Bize yardım etmelerini istiyoruz." diye konuştu.