Kovid-19'u yenen sağlık görevlisi plazma bağışıyla hastalara umut oldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kovid-19'u yenen sağlık görevlisi plazma bağışıyla hastalara umut oldu - Son Dakika

Kovid-19'u yenen sağlık görevlisi plazma bağışıyla hastalara umut oldu

7 saat önce

Diyarbakır'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuşan İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi Melek Yıldırım, plazma bağışıyla başka vakalara umut oldu.

Kovid-19'u yenen sağlık görevlisi plazma bağışıyla hastalara umut oldu, System.String[]

Diyarbakır'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuşan İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi Melek Yıldırım, plazma bağışıyla başka vakalara umut oldu.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde paramedik olarak görev yapan Yıldırım, tatil için gittiği Fransa'dan döndükten sonra rahatsızlandı.

Yapılan test sonucu pozitif çıkan Melek Yıldırım, 13 gün süren tedavisinin ardından hastalığı yenmeyi başardı.

Taburcu edilen Yıldırım, 13 günlük tedavisinin ardından başka hastaların da sağlığına kavuşmasına destek olmak için Sağlık Bilimleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde plazma bağışı yaptı.

Virüsten korunmak için tedbirlere harfiyen uyulmasını öneren Melek Yıldırım, hastalığı yenenlere de başkalarının hayatını kurtarmak için plazma bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

"İlk yatan hastalardan biriydim"

Yıldırım, evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışına çıktığı tarihlerde Türkiye'de Kovid-19 vakası bulunmadığını söyledi.

Diyarbakır'a döndüğünde 14 günlük karantina süreci için evine çekildiğini ifade eden Melek Yıldırım, 5'inci günün sonunda şiddetli eklem ağrısı yaşadığını, ateşinin yükseldiğini belirtti.

Yıldırım, hastaneye başvurduğunu dile getirerek, hemen yatışının yapıldığını ve yapılan test sonucunun ise pozitif çıktığını aktardı.

"Duyar duymaz büyük bir üzüntü duydum. Genç hasta olduğum için çabuk atlatacağımı düşündüm. Tedavim 5 gün aktif şekilde devam etti. Bu süre zarfında her gün tetkiklerim yapılıyordu. İlk yatan hastalardan biriydim. Tedavi sürecim bittikten sonra evdeki izolasyon dönemim devam etti." diyen Melek Yıldırım, koronavirüse yakalanmamak için sosyal izolasyonun önemli olduğuna işaret etti.

Yıldırım, tüm vatandaşların evdeki izolasyona devam etmesi, sosyal mesafelerini koruması gerektiğini anlatarak, yaşlı ve kronik hastalığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Gençlerin hastalığı daha rahat atlatabildiğini, ancak taşıyıcı pozisyonda olduklarını belirten Melek Yıldırım, "60 yaş üstündeki birine bulaştırdığınız zaman sizin için hayati önem taşımayan bir hastalık onlar için hayati bir hastalık oluyor. Bu konuda insanların duyarlı olması gerekiyor." dedi.

"Sevdiğiniz bir insana bulaştırıp, ölümüne neden olabilirsiniz"

İzolasyona uymayanların sevdiklerine zarar verebileceğini dile getiren Yıldırım, "Sevdiğiniz bir insana hastalığı bulaştırıp, onun ölümüne neden olabilirsiniz. Bu sizin için çok üzücü bir olay olur ve sizde psikolojik bir travma yaratır." diye konuştu.

Taburcu edildikten sonra Sağlık Bilimleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konvelesan plazma tedavisi için bağışta bulunduğunu kaydeden Melek Yıldırım, yeni tip koronavirüsü yenen kişilere bağışçı olmalarını önerdi.

Yıldırım, "Kovid-19 için plazma bağışı yapıldığını öğrendim. Bunu duyar duymaz gönüllü olmak istedim. Doktorumu arayıp bilgi verdim. Bir gün sonra plazma bağışında bulundum. Birine umut olmak güzel bir şey. Tedavi olup 14 günlük izolasyon süresi bitenlerin plazma bağışçısı olmasını istiyorum. İmkanınız varken bunu değerlendirin, bir hasta için umut olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kendisini izole etmeye devam ettiğini anlatan Melek Yıldırım, bu süreci tamamlayıp bir an önce çok sevdiği görevine başlamak istediğini de sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:24 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı? İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik         
16:18
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 18:38:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'u yenen sağlık görevlisi plazma bağışıyla hastalara umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]